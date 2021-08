Tokyo 2020 | ciclismo su pista inseguimento squadre maschile | Italia stellare | finale e record del mondo

(Di martedì 3 agosto 2021) Il quartettono composto da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan, impegnato nell’ai Giochi Olimpici di, vola inper la medaglia d’oro con tanto di nuovodelin 3.42.307. Nuova Zelanda piegata in rimonta dopo un confronto all’ultimo respiro. RIVIVI IL LIVE DELLE GARE MEDAGLIERELIVENI IN GARA 3 AGOSTO PROGRAMMA COMPLETOLa prima ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - giuIsz : RT @Eurosport_IT: E ora andiamoci a prendere l'orooooo! ???????? Appuntamento mercoledì 4 Agosto alle 11:06 ? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - DANI56 : RT @Libero_official: Ruggero #Tita e Caterina #Banti vincono l'oro nel Nacra 17 a #Tokyo2020: la vela azzurra trionfa dopo 21 anni https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

È il quinto oro dell'Italia Team a. L'Italia ha vinto l'oro con 35 punti, argento alla Gran Bretagna con 45 punti e bronzo alla Germania con 63 punti. La coppia azzurra domina nel Nacra ..., Volley la diretta di Italia - Argentina: quarti di finale delle Olimpiadi. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini si giocano tutto questa mattina contro i sudamericani è in gioco l'accesso ...Quinto oro per l'Italia ai Giochi di Tokyo: Ruggero Tita e Caterina Banti non hanno tradito le attese nella vela, ...Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato a 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1 le accuse di doping della stampa estera nei confronti dell'oro azzurro nei 100 metri, Marcell Jacobs, al ...