Tokyo 2020, ciclismo su pista: caos Danimarca-Gran Bretagna, la decisione dei giudici (Di martedì 3 agosto 2021) Nella semifinale dell’inseguimento del ciclismo su pista ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 si è creato un vero e proprio caos intorno a Danimarca e Gran Bretagna. Dopo il clamoroso incidente causato da un corridore danese, i giudici hanno deciso che saranno proprio i biancorossi a sfidare l’Italia nella finale per la medaglia d’oro, dato l’enorme vantaggio accumulato una volta giunti ai tre chilometri di gara. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Nella semifinale dell’inseguimento delsuai Giochi Olimpici disi è creato un vero e propriointorno a. Dopo il clamoroso incidente causato da un corridore danese, ihanno deciso che saranno proprio i biancorossi a sfidare l’Italia nella finale per la medaglia d’oro, dato l’enorme vantaggio accumulato una volta giunti ai tre chilometri di gara. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - repubblica : RT @eziomauro: Jacobs, l'annuncio che spiazza della compagna Nicole Daza: 'Il nostro futuro è negli Stati Uniti' - MariaBaleri : RT @Sportequestri: Tokyo 2020: assegnate le medaglie a squadre dei Giochi Olimpici per il #ConcorsoCompleto. L’Italia ???? protagonista di u… -