Tokyo 2020, avviata indagine dal Cio sul caso della velocista bielorussa (Di martedì 3 agosto 2021) Il caso della bielorussa Krystsina Tsimanouskaya non smette di far discutere. Il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti avviato un’indagine formale sull’atleta che non ha preso parte ai 200 metri a Tokyo 2020. Atleta che è stata costretta ad imbarcarsi su un volo per Minsk dopo le sue critiche nei confronti dello staff della nazionale del suo Paese per averla schierata nella staffetta 4×400 senza il suo parere. “Dobbiamo stabilire tutti i fatti, ci vuole tempo ma nel frattempo la nostra prima preoccupazione è per l’atleta”, sono le parole portavoce del Cio, Mark ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) IlKrystsina Tsimanouskaya non smette di far discutere. Il Comitato Olimpico Internazionale ha infatti avviato un’formale sull’atleta che non ha preso parte ai 200 metri a. Atleta che è stata costretta ad imbarcarsi su un volo per Minsk dopo le sue critiche nei confronti dello staffnazionale del suo Paese per averla schierata nella staffetta 4×400 senza il suo parere. “Dobbiamo stabilire tutti i fatti, ci vuole tempo ma nel frattempo la nostra prima preoccupazione è per l’atleta”, sono le parole portavoce del Cio, Mark ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Rinaldi_euro : Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs – Il Tempo - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - zazoomblog : Tokyo 2020: Quinn prim? atleta trans a vincere una medaglia olimpica Laurel Hubbard eliminata subito - #Tokyo #2020… - borrillo62 : RT @Eurosport_IT: FATTORE DONCIC ???????? Con la star NBA in squadra, la Slovenia rimane ancora imbattuta: schiantata la Germania, attendono o… -