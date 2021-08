Tokyo 2020, atletica: oro Warholm nei 400 hs con sensazionale record mondiale, Sibilio ottavo (Di martedì 3 agosto 2021) Alessandro Sibilio chiude all’ottavo posto i 400 metri ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nulla può l’azzurro in una finale dal livello sensazionale: i tre medagliati corrono tutti sotto al record del mondo stabilito pochi mesi fa da Karsten Warholm. Proprio il norvegese si migliora nettamente e va a vincere l’oro con l’incredibile tempo di 45.94, nuovo record del mondo. Lo statunitense Rai Benjamin si arrende solo negli ultimi metri dopo aver raggiunto il norvegese all’ultima curva e vince l’argento in 46.17. Bronzo al brasiliano Alison Dos Santos ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Alessandrochiude all’posto i 400 metri ostacoli alle Olimpiadi di. Nulla può l’azzurro in una finale dal livello: i tre medagliati corrono tutti sotto aldel mondo stabilito pochi mesi fa da Karsten. Proprio il norvegese si migliora nettamente e va a vincere l’oro con l’incredibile tempo di 45.94, nuovodel mondo. Lo statunitense Rai Benjamin si arrende solo negli ultimi metri dopo aver raggiunto il norvegese all’ultima curva e vince l’argento in 46.17. Bronzo al brasiliano Alison Dos Santos ...

