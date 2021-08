Tokyo 2020 | arrampicata sportiva | niente da fare per Piccolruaz e Fossali | eliminati in combinata

(Di martedì 3 agosto 2021) Termina già nel primo giorno di gare l’avventura olimpica di Michaele Ludovico, i due azzurri dell’che fanno il loro esordio ainsieme del resto allo sport che praticano. Si è tenuta quest’oggi la qualificazione dellamaschile, in cui si sono andate a sommare le performance nelle tre specialità, quella dello speed, del boulder e del lead. Nella prima, andata in scena nella mattinata italiana,si era classificato al nono posto, dando speranze all’Italia visto che, al termine delle tre ...

Advertising

Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - Indiscr15098443 : RT @StefanoOlivari: Pensierini del #3agosto 2021 su #Tokyo2020: il record nei #400h di #Warholm, #sacchetti, #doncic, #Rubio, #scola ed #El… - sportparma : Tokyo 2020: Fantini dodicesima nella finale del martello -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Zane Weir ha staccato il biglietto per la finale del getto del peso ai Giochi Olimpici dicon 21.25 metri, record personale e quinta misura complessiva. Eliminati Leonardo Fabbri (20.80) e Nick Ponzio (20.28).Sarà Spagna Brasile la finale delle Olimpiadi di: data e orario dell'ultimo match Spagna e Brasile si contenderanno la medaglia d'oro alle Olimpiadi di. Il match andrà in scena il prossimo 7 agosto alle ore 13.30 italiane, ...Scommesse Giochi Olimpici: quote, analisi, statistiche, curiosità e free pick sul Ciclismo su Pista del 4 agosto 2021.Grandi promozioni nella categoria eBay smartphone. Se devi cambiare il tuo vecchio cellulare, questo è il momento giusto. Ecco tutti gli sconti sui cellulari.