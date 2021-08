Tita e Banti oro alle Olimpiadi | Sensini | “Gara da manuale”

(Di martedì 3 agosto 2021) “Questo oro dinella vela è qualcosa di fantastico, mi hanno regalato un momento bellissimo perché coi ricordi ripercorri quanto hai fatto, vincere un oro olimpico è qualcosa di unico che resta per sempre. Sento con questo loro successo 21 anni dopo un legame profondo, un segno di continuità con il mio di Sydney. E’ un po’ come far parte di una stessa squadra”. Alessandra, oro olimpico nel windsurf 21 anni fa (per lei anche un argento a Pechino 2008 e e due bronzi ad Atlanta e Atene ndr), parla così all’Adnkronos del successo ottenuto dalla coppia azzurra formata da Ruggeroe Caterina ...

Advertising

ItaliaTeam_it : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti t… - Coninews : RUGGI E CATE SONO D'OROOOOOO! ?? A #Tokyo2020 la vela azzurra torna sul gradino più alto del podio! Ruggero #Tita e… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - leoncina__ : Congratulazioni a Caterina Banti e a Ruggero Tita per il loro oroooo! #giochiolimpici #Vela - leodiby : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tita Banti

sono rimasti solidi su ogni punto, in ogni passaggio, in tutti i fondamentali, come piace a noi. La chiave è stata anche la performance fisica, soprattutto a prua. A mio avviso erano ...Dopo l'oro di Ruggeroe Caterinanella vela arriva un'altra medaglia sicura per l'Italia. All'Izu Velodrome il quartetto azzurro composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno ...Si arricchisce il medagliere azzurro, con un super oro nella Nacra 17 mista, conquistato da Caterina Banti e Ruggero Tita. Il duo italiano vince dominando fin dal primo giorno di regata.Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d’oro nella classe Nacra 17 di vela alle Olimpiadi di Tokyo: la coppia azzurra è entrata in testa nell’ultimo giorno di regata, controllando la G ...