Tita e Banti, gli allenamenti da brivido della coppia d'oro della vela (Di martedì 3 agosto 2021) Ruggero Tita e Caterina Banti hanno conquistato l'oro nella vela categoria Nacra 17. Ma come si allenano i due campioni olimpici? Ecco qualche video in cui li vediamo all'opera, volare sull'acqua. Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021) Ruggeroe Caterinahanno conquistato l'oro nellacategoria Nacra 17. Ma come si allenano i due campioni olimpici? Ecco qualche video in cui li vediamo all'opera, volare sull'acqua.

Advertising

Coninews : RUGGI E CATE SONO D'OROOOOOO! ?? A #Tokyo2020 la vela azzurra torna sul gradino più alto del podio! Ruggero #Tita e… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - ItaliaTeam_it : Leggendari Ruggero Tita e Caterina Banti: ? Campioni olimpici ? Campioni del Mondo ? Campioni d’Europa… - rapic1 : RT @fastarchivio: Quando tira un buon vento... il #FAST non si perde una gara! Qui Ruggero Tita e Caterina Banti, oro nella #vela alle Oli… - giuliatouch : RT @assoaeroarma: #Medaglia d'#oro ???? anche per Ruggero Tita e Caterina Banti nella classe mista Nacra 17 della #vela! Primo oro olimpico m… -