TIM | siglata partnership Olivetti-SECO per soluzioni dedicate alle aziende e alla PA

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –, la digital farm per leIoT del Gruppo TIM, ha siglato unapluriennale con, centro di eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, per lavorare congiuntamente allo sviluppo e commercializzazione dihardware e software intelligenti. L’accordo prevede il rafforzamento di unagià esistente e lo sviluppo congiunto dihardware e software da realizzare appositamente per ...

... ed i prodotti realizzati da Olivetti attraverso la partnership industriale con SECO verranno venduti in esclusiva dalla rete commerciale. Questo accordo consente ad Olivetti di razionalizzare in ...... è stata inserita nel programma nazionale di "FiberCop", la nuova società del Gruppoche punta ... I lavori per la realizzazione della nuova rete, grazie alla convenzionecon l'...(Teleborsa) - Olivetti, la digital farm per le soluzioni IoT del Gruppo TIM, ha siglato una partnership pluriennale con SECO, centro di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica ...Olivetti SpA, ("Olivetti"), digital farm per le soluzioni IoT del Gruppo TIM, e SECO SpA ("SECO"), centro di eccellenza nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, hanno siglato ...