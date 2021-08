Tim si lancia nelle nuove offerte col 5G più veloce e conveniente che mai per il mese di agosto (Di martedì 3 agosto 2021) Estate ricca per i clienti di TIM, o almeno per alcuni pochi selezionati clienti VIP che avranno accesso a una serie di piani promozionali dell’operatore di telefonia mobile riservati a una ristretta cerchia di utenti. TIM (Adobe Stock)Le promo attivabili dai pochi clienti TIM abilitati sono offerte ad personam tutto illimitato xTe Unlimited e tutte prevedono l’abilitazione alla navigazione in 5G. Le offerte avranno diverse modalità e si distinguono in base alla sigla: xTe Unlimited L, xTe Unlimited X e xTe Unlimited XL. nuove offerte Tim, il “circolo chiuso” del mese di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Estate ricca per i clienti di TIM, o almeno per alcuni pochi selezionati clienti VIP che avranno accesso a una serie di piani promozionali dell’operatore di telefonia mobile riservati a una ristretta cerchia di utenti. TIM (Adobe Stock)Le promo attivabili dai pochi clienti TIM abilitati sonoad personam tutto illimitato xTe Unlimited e tutte prevedono l’abilitazione alla navigazione in 5G. Leavranno diverse modalità e si distinguono in base alla sigla: xTe Unlimited L, xTe Unlimited X e xTe Unlimited XL.Tim, il “circolo chiuso” deldi ...

