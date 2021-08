Tim, attraverso FiberCop porta la fibra ottica ultraveloce a Rimini (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – TIM attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, ha avviato a Rimini un piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 15 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città romagnola, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – TIM, la società infrastrutturale del Gruppo, ha avviato aun piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 15 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porterà lafino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città romagnola, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria innelle aree nere e grigie del Paese per ...

