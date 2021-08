The Weeknd, il 6 agosto uscirà il nuovo singolo ” Take My Breath ” (Di martedì 3 agosto 2021) uscirà il 6 agosto il nuovo singolo di The Weeknd intitolato ”Take my Breath”. Il cantante lo ha annunciato sui suoi profili social: Instagram e Twitter. Il pezzo è stato realizzato per l’emittente NBC. Nel video promozionale, in linea con le Olimpiadi di Tokyo 2020, sono presenti le atlete della squadra femminile americana dell’atletica. Il video promozionale di ” Take my Breath” di The Weeknd Sui suoi social l’artista scrive ”8.6.21”, questa infatti sarà la data in cui uscirà la sua nuova ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021)il 6ildi Theintitolato ”my”. Il cantante lo ha annunciato sui suoi profili social: Instagram e Twitter. Il pezzo è stato realizzato per l’emittente NBC. Nel video promozionale, in linea con le Olimpiadi di Tokyo 2020, sono presenti le atlete della squadra femminile americana dell’atletica. Il video promozionale di ”my” di TheSui suoi social l’artista scrive ”8.6.21”, questa infatti sarà la data in cuila sua nuova ...

Advertising

jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: INSIDERS PARLANO DI JISOO FT THE WEEKND PER IL SOLO DEBUT RIMANIAMO IN SILENZIO STAMPA NON SI FIATA NON VI MUOVETE NON… - sonomusicgroup : The Weeknd, il nuovo singolo in arrivo venerdì e (forse) una collabo con Kanye West - vntonb : Donda e il nuovo singolo di The Weeknd un giorno dopo l’altro - VittorioMastro8 : RT @agapetaee: jisoo che farà una collab con the weeknd da solista ?????????????? - VittorioMastro8 : RT @jiminpikachu: A quanto pare ci sono rumors di una collab di The Weeknd con Jisoo come solista MI STO SENTENDO MOLTO MALE. Speriamo avve… -