The Suicide Squad – Missione Suicida | un cinecomic tra horror | ironia e satira politica

James Gunn mette da parte il fallimentare prototipo di David Ayer del 2016 e con The Suicide Squad – Missione Suicida (The Suicide Squad, 2021), ritorna al punto di partenza riscrivendo dalle fondamenta la storia, tratta dai fumetti Dc Comics e distribuita dalla Warner, della banda di reietti "metaumani" assoldati dal governo americano per garantire la sicurezza nazionale. Il film di Ayer cercava di rispettare le esigenze di continuità del macroracconto Dc innestando, sul modello del Marvel Cinematic Universe, la storia della Suicide Squad nella linea ...

