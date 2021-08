“The Lord of The Rings” | dopo il film anche la serie

(Di martedì 3 agosto 2021) La produzione farà il suo debutto il 2 settembre 2022 su Prime Video L’attesaAmazon Original “Theof The“, debutterà il 2 settembre 2022 su Prime Video. Le riprese della prima stagione sono terminate in Nuova Zelanda.ilarriva così la produzione tv. Partendo da un momento di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, lasegue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Il cast comprende ...

361_magazine : #LordOfTheRings dopo il film la serie - moviestruckers : #TheLordOfTheRings: la serie Amazon debutterà il 2 settembre 2022 - MegaNerd__ : #AmazonPrimeVideo ha svelato la primissima immagine di #TheLordoftheRings, l’attesissima serie TV dedicata all’incr… - gi_guala : RT @RaiNews: La serie è ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien #Lo… - giannettimarco : RT @RaiNews: La serie è ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien #Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : The Lord

...Kolors, Aka7e - ven, dementino, Mr Rain, La rappresentante di Lista, Bugo e J - Az con Jake La Furia. 6.55 BABY DADDY Sitcom "Mary - Art" - "Il gioco delle coppie" 7.40 PICCOLOCartoni "Il ...Come annunciato, l'attesissima serie Amazon OriginalofRings , ancora senza titolo ufficiale, debutterà il prossimo 2 settembre 2022 su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, con un episodio disponibile ogni settimana. Le riprese ...Debutterà a settembre 2022 su Prime Video la serie ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien, di cui Amazon ha mostrato anche la prima immagine ufficiale ...L'attesa serie Amazon Original The Lord of The Rings, ancora senza titolo, debutterà il 2 settembre 2022 su Prime Video in più di 240 Paesi e territori, con un episodio disponibile ogni settimana. Le ...