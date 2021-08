The Kolors: chi sono, età, Stash, vita privata, figlia di Stash, Mal di gola, Instagram (Di martedì 3 agosto 2021) Battiti Live: nella puntata di questa sera, martedì 3 agosto, ci saranno anche i The Kolors. Ma conosciamoli meglio! The Kolors: chi sono, Stash chi è il frontman The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Il gruppo ha iniziato l’attività nel 2010, anno in cui diventano la resident band de Le Scimmie, locale di Milano. Raggiungono il successo nel 2015, anno di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Battiti Live: nella puntata di questa sera, martedì 3 agosto, ci saranno anche i The. Ma conosciamoli meglio! The: chichi è il frontman Theun gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da AntonioFiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Il gruppo ha iniziato l’attività nel 2010, anno in cui diventano la resident band de Le Scimmie, locale di Milano. Raggiungono il successo nel 2015, anno di ...

Advertising

_itstaeiltimee_ : comunque se penso che i the kolors potrebbero trasformarsi con mingyu al basso, woozi alla batteria e seungkwan all… - cortomusoo : guardando i the kolors la mia considerazione è stata: c'è la batteria, la tastiera..ma la chitarra? nel frattempo… - _closedeyes_ : sto guardando battiti, i the kolors sono venuti nel mio paese e io non ci sono andata per l’ansia e continuo a perd… - chromeraki : Grandi The Kolors, siete bravissimi e come sempre carichi ?? #battitilive - Martinapanarot6 : RT @quellachecanta: ripetiamo insieme: I the kolors sono sottovalutati. (E sono bravissimi) #battitilive -