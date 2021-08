Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: il Giappone in finale al femminile, chiusi i quarti al maschile (Di martedì 3 agosto 2021) Entra nel vivo il torneo riservato alle squadre di Tennistavolo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono cinque gli incontri che abbiamo vissuto quest’oggi, tre al femminile e due per quanto riguarda il tabellone al maschile. La giornata si è aperta con il successo dei padroni di casa. Koki Niwa/Tomokazu Harimoto vincono per 2-1 sulla Svezia e si preparano per avanzare in semifinale al maschile. I Giapponesi si contenderanno la finale per l’oro contro la Germania. Questi ultimi hanno primeggiato oggi 3-1 contro il Taipei Cinese che ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Entra nel vivo il torneo riservato alle squadre dia squadre alledi2020. Sono cinque gli incontri che abbiamo vissuto quest’oggi, tre ale due per quanto riguarda il tabellone al. La giornata si è aperta con il successo dei padroni di casa. Koki Niwa/Tomokazu Harimoto vincono per 2-1 sulla Svezia e si preparano per avanzare in semial. Isi si contenderanno laper l’oro contro la Germania. Questi ultimi hanno primeggiato oggi 3-1 contro il Taipei Cinese che ...

