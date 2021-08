Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo. Giappone in semifinale tra gli uomini, rimonta della Germania tra le donne (Di martedì 3 agosto 2021) Si è conclusa la sessione mattutina odierna per quanto riguarda il Tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo. Continuano ad andare avanti i tabelloni a squadre maschile e femminile, con i doppi impegnati e in lizza per le medaglie che man mano si riducono. E la notte (o meglio, la mattina nipponica) è tra gioie e dolori per il fronte asiatico. Aprono gli uomini, con il Giappone che si libera della Svezia per 3-1. Inizialmente a prevalere è il doppio formato da Koki Niwa e Tomokazu Harimoto, che si libera della Svezia (Kristian Karlsson e Anton Kalleberg) per mezzo di un ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Si è conclusa la sessione mattutina odierna per quanto riguarda ilalledi. Continuano ad andare avanti i tabelloni a squadre maschile e femminile, con i doppi impegnati e in lizza per le medaglie che man mano si riducono. E la notte (o meglio, la mattina nipponica) è tra gioie e dolori per il fronte asiatico. Aprono gli, con ilche si liberaSvezia per 3-1. Inizialmente a prevalere è il doppio formato da Koki Niwa e Tomokazu Harimoto, che si liberaSvezia (Kristian Karlsson e Anton Kalleberg) per mezzo di un ...

Advertising

OA_Sport : Tennistavolo: il Giappone porta a casa il quarto maschile con la Svezia, la Germania elimina la Corea del Sud tra l… - OA_Sport : #Tennistavolo, Olimpiadi #Tokyo2020 : Corea del Sud in semifinale tra gli uomini, Hong Kong tra le donne… - sportface2016 : #Tokyo2020, #tennistavolo: quarto oro olimpico per il cinese #MaLong, argento per il connazionale #ZhendongFan - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 7 con altri 21 titoli in palio tra canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a segno, tiro con l… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Tokyo2020, #tennistavolo femminile: #Chen trionfa nella finale tutta cinese. Bronzo giapponese con #Ito -