Temptation Island, Tommaso sta riconquistando Valentina: “Più innamorati che mai” (VIDEO) (Di martedì 3 agosto 2021) Il percorso di Tommaso e Valentina a Temptation Island 2021 Senza ombra di dubbio la coppia più interessante dell’edizione 2021 di Temptation Island è stata quella composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti è stata. Dopo le effusioni del 21enne con la single Giulia, la 39enne ha deciso di uscire dal reality show delle L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 3 agosto 2021) Il percorso di2021 Senza ombra di dubbio la coppia più interessante dell’edizione 2021 diè stata quella composta daEletti eNulli Augusti è stata. Dopo le effusioni del 21enne con la single Giulia, la 39enne ha deciso di uscire dal reality show delle L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - crossxyourxmind : ma state scherzando spero??non sto seguendo molto temptation island ma ho visto alcuni video e non mi sembra uno ap… - Reality_House : Che successone! #TemptationIsland 2021 diventa il programma meno apprezzato dai nostri utenti con un voto medio di… - BITCHYFit : Temptation Island, Valentina svela se tornerà con Tommaso e come mai al falò non si è arrabbiata *… -