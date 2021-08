Temptation Island, Tommaso sta riconquistando Valentina: “Più innamorati che mai” (VIDEO) (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il percorso di Tommaso e Valentina a Temptation Island 2021 Senza ombra di dubbio la coppia più interessante dell’edizione 2021 di Temptation Island è stata quella composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti è stata. Dopo le effusioni del 21enne con la single Giulia, la 39enne ha deciso di uscire dal reality show delle L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il percorso di2021 Senza ombra di dubbio la coppia più interessante dell’edizione 2021 diè stata quella composta daEletti eNulli Augusti è stata. Dopo le effusioni del 21enne con la single Giulia, la 39enne ha deciso di uscire dal reality show delle L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - Ms_Martilicious : RT @_snookbiebs: #DomenicoFioravanti che improvvisamente i trasforma in Tommaso di Temptation Island. Ammettetelo che avete lo stesso barbi… - CarlottaTab : RT @_snookbiebs: #DomenicoFioravanti che improvvisamente i trasforma in Tommaso di Temptation Island. Ammettetelo che avete lo stesso barbi… - sighmarty00 : RT @friccicarello_: #gfvip tutti indignati per Tommaso di temptation island al gfvip e poi nell’icona profilo avete il ratto di Oppini… il… -