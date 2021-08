Telemedicina e sicurezza, ‘ebook series’ Consulcesi disegna il futuro (Di martedì 3 agosto 2021) La più grande sfida per la sanità del futuro è rappresentata dalla Telemedicina, dalla sua implementazione al suo pieno sviluppo nel Servizio sanitario nazionale. Ne è convinta Consulcesi che, come provider di formazione sanitaria, lancia “una ‘tripletta’ di ebook per una formazione da numeri uno, per aiutare medici e operatori sanitari a non farsi cogliere impreparati a questa sfida”. Cruciale tanto quanto quella della sicurezza, come dimostra l’attacco hacker sferrato in queste ore alla Regione Lazio. Il primo della ‘ebook series’ – informa una nota – è il libro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) La più grande sfida per la sanità delè rappresentata dalla, dalla sua implementazione al suo pieno sviluppo nel Servizio sanitario nazionale. Ne è convintache, come provider di formazione sanitaria, lancia “una ‘tripletta’ di ebook per una formazione da numeri uno, per aiutare medici e operatori sanitari a non farsi cogliere impreparati a questa sfida”. Cruciale tanto quanto quella della, come dimostra l’attacco hacker sferrato in queste ore alla Regione Lazio. Il primo della– informa una nota – è il libro ...

Advertising

giornaleradiofm : Salute: Telemedicina e sicurezza, 'ebook series' Consulcesi disegna il futuro: Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) -… - Int4things : #Telemedicina Made in Sud: un bracciale smart per la sicurezza di chi lo indossa - Axis_Italia : #Sicurezza negli stadi, telemedicina, didattica a distanza: questi sono stati solo alcuni dei campi d'applicazione… - paolocosso : Telemedicina Made in Sud: un bracciale smart per la sicurezza di chi lo indossa #internet4things #iOT #smarthealth… -

Ultime Notizie dalla rete : Telemedicina sicurezza Telemedicina e sicurezza, 'ebook series' Consulcesi disegna il futuro La più grande sfida per la sanità del futuro è rappresentata dalla telemedicina, dalla sua implementazione al suo pieno sviluppo nel Servizio sanitario nazionale. Ne è ...quanto quella della sicurezza, ...

Piattaforma EU digital COVID certificate: perché è l'alba di una Sanità migliore WHITEPAPER Telemedicina: come attivare una valida rete ospedale - medici - territorio Sanità ...COVID - 19 nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza ...

Telemedicina e sicurezza, 'ebook series' Consulcesi disegna il futuro Adnkronos Telemedicina e sicurezza, 'ebook series' Consulcesi disegna il futuro Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) - La più grande sfida per la sanità del futuro è rappresentata dalla telemedicina, dalla sua implementazione al suo pieno svil ...

Combattere la paura e ripartire con screening e interventi Sono 1,3 milioni i ricoveri in meno e 145 milioni di prestazioni non erogate nel 2020 a causa della pandemia. Per sensibilizzare i cittadini è partita l’iniziativa “La mia salute non può aspettare” di ...

La più grande sfida per la sanità del futuro è rappresentata dalla, dalla sua implementazione al suo pieno sviluppo nel Servizio sanitario nazionale. Ne è ...quanto quella della, ...WHITEPAPER: come attivare una valida rete ospedale - medici - territorio Sanità ...COVID - 19 nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in...Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) - La più grande sfida per la sanità del futuro è rappresentata dalla telemedicina, dalla sua implementazione al suo pieno svil ...Sono 1,3 milioni i ricoveri in meno e 145 milioni di prestazioni non erogate nel 2020 a causa della pandemia. Per sensibilizzare i cittadini è partita l’iniziativa “La mia salute non può aspettare” di ...