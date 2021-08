Tartarughe marine, record di nidificazioni per la Caretta caretta in Italia (Di martedì 3 agosto 2021) Mai così tante nidificazioni registrate ai primi di agosto, mai così tanto a nord nel Mar Mediterraneo: da Lampedusa fino a Venezia. Sono 179, dall’inizio dell’estate al primo agosto, i nidi di caretta caretta censiti da un capo all’altro della Penisola dai vigilanti attivi sulle spiagge Italiane, compresi i ‘Tartawatchers’ di Legambiente. Il primato regionale – riporta Legambiente – secondo i dati aggiornati settimanalmente sul portale Tartapedia.it, spetta alla Calabria con 61 nidi, seguita da Campania e Sicilia (43), Puglia (11), Lazio (8), Sardegna e Toscana (5), Basilicata (2) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Mai così tanteregistrate ai primi di agosto, mai così tanto a nord nel Mar Mediterraneo: da Lampedusa fino a Venezia. Sono 179, dall’inizio dell’estate al primo agosto, i nidi dicensiti da un capo all’altro della Penisola dai vigilanti attivi sulle spiaggene, compresi i ‘Tartawatchers’ di Legambiente. Il primato regionale – riporta Legambiente – secondo i dati aggiornati settimanalmente sul portale Tartapedia.it, spetta alla Calabria con 61 nidi, seguita da Campania e Sicilia (43), Puglia (11), Lazio (8), Sardegna e Toscana (5), Basilicata (2) e ...

