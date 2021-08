Tamponi gratis Lombardia: per chi e come funziona (Di martedì 3 agosto 2021) Due Tamponi antigenici gratis al mese per chi ha al massimo diciannove anni. È la scelta della Regione Lombardia, anche verosimilmente in vista dell'inizio della scuola. Un'iniziativa che avrà la funzione di agevolare il monitoraggio della situazione epidemiologica, offrendo ai giovanissimi la possibilità di effettuare dei test totalmente gratuiti. Tamponi gratis Lombardia, da quando L'opportunità nasce da una delibera della giunta regionale, innescata da una proposta dell'assessore al Welfare Letizia Moratti. A partire dal 23 agosto sul territorio lombardo sarà possibile sottoporsi ad ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 3 agosto 2021) Dueantigenicial mese per chi ha al massimo diciannove anni. È la scelta della Regione, anche verosimilmente in vista dell'inizio della scuola. Un'iniziativa che avrà la funzione di agevolare il monitoraggio della situazione epidemiologica, offrendo ai giovanissimi la possibilità di effettuare dei test totalmente gratuiti., da quando L'opportunità nasce da una delibera della giunta regionale, innescata da una proposta dell'assessore al Welfare Letizia Moratti. A partire dal 23 agosto sul territorio lombardo sarà possibile sottoporsi ad ...

