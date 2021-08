Tamberi | parla il papà della fidanzata | ' Così mi ha chiesto la mano di Chiara'

(Di martedì 3 agosto 2021) Piergiorgio Bontempi, ex pilota del Mondiale Sbk, è il padre di, ladi: 'La sera prima di partire per Tokyo , Gianmarco mi haladi mia figlia. Un'emozione unica,...

Piergiorgio Bontempi, ex pilota del Mondiale Sbk, è il padre di Chiara, la fidanzata di: 'La sera prima di partire per Tokyo , Gianmarco mi ha chiesto la mano di mia figlia. Un'emozione unica, ecco come è andata'... quello che Valentina Vezzali è stata per la scherma e, chissà, quello che Gianmarcosarà ... nonmai di sfortuna, Vanessa Ferrari, ma sempre del corpo piegato dall'usura delle ripetizioni ...L’accusa del Washington Post: «Tanti campioni poi imbroglioni». Il numero uno del Coni: «Dispiace e imbarazzo» ...Gianmarco Tamberi. Siparietto tra il presidente del Coni e il campione olimpico del salto in alto che, alla vigilia dei Giochi, aveva chiesto alla fidanzata Chiara di sposarlo. “Sposatevi a settembre ...