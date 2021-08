Take-Two: 'discriminazioni e molestie tolleranza zero. Inclusività e diversità sono i nostri pilastri' (Di martedì 3 agosto 2021) Mentre Activision Blizzard ed Ubisoft sono impegnate in una lotta senza quartiere tra dipendenti e manager per assicurare condizioni di lavoro eque e sostenibili, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito alla situazione all'interno della propria compagnia. Zelnick sostiene che l'asset più importante dell'azienda "sono le persone, perché sono loro che danno vita a tutto ciò che riusciamo a portare ai nostri clienti". "La nostra strategia è sempre stata quella di essere la compagnia più creativa, più innovativa ed efficiente dell'industria intera. La ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) Mentre Activision Blizzard ed Ubisoftimpegnate in una lotta senza quartiere tra dipendenti e manager per assicurare condizioni di lavoro eque e sostenibili, il CEO di-Two Strauss Zelnick ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito alla situazione all'interno della propria compagnia. Zelnick sostiene che l'asset più importante dell'azienda "le persone, perchéloro che danno vita a tutto ciò che riusciamo a portare aiclienti". "La nostra strategia è sempre stata quella di essere la compagnia più creativa, più innovativa ed efficiente dell'industria intera. La ...

