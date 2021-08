SUV elettrici: il nuovo Opel Mokka-e convince gli automobilisti (Di martedì 3 agosto 2021) Negli ultimi anni il mercato automobilistico è cambiato completamente perché ha iniziato a puntare sulla mobilità sostenibile, proponendo veicoli elettrici ed ibridi sempre più performanti e convincenti. Nel contempo però, gli italiani stanno dimostrando di apprezzare in modo particolare una tipologia specifica di auto: i SUV, che non a caso hanno registrato un notevole incremento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 3 agosto 2021) Negli ultimi anni il mercatoco è cambiato completamente perché ha iniziato a puntare sulla mobilità sostenibile, proponendo veicolied ibridi sempre più performanti enti. Nel contempo però, gli italiani stanno dimostrando di apprezzare in modo particolare una tipologia specifica di auto: i SUV, che non a caso hanno registrato un notevole incremento L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

thehouseofblog : RT @sovrasterzo: Nuovi suv elettrici Audi Q4 40 e tron Sportback e Q4 45 e-tron Quattro a trazione integrale - sovrasterzo : Nuovi suv elettrici Audi Q4 40 e tron Sportback e Q4 45 e-tron Quattro a trazione integrale - Auto21news : Secondo un report di Sky @Rivian sarebbe in trattativa col governo inglese per produrre #pickup e #SUV elettrici vi… - ECARSNOW : I #SUV elettrici modificati per il campionato #ExtremeE gareggeranno anche in #Italia ???? Il #format? #Spettacolare!… - AUTOilmensile : #Leasys, #suv urbani #elettrici in abbonamento: c'è CarCloud E-nergy -