Susy Fuccillo l'incendio di Catania che ha distrutto il suo stabilimento balneare (Di martedì 3 agosto 2021) Susy Fuccillo l'ex ballerina di Amici, ha condiviso su Instagram il video di ciò che rimane del suo stabilimento balneare Le Capannine, situato a Catania: cenere. In questi giorni, infatti, la Sicilia è in una morsa di incendi dolosi che stanno distruggendo vegetazioni ed attività, come quella della famiglia Fuccillo, che si è vista togliere

