Supplenze docenti 2021/22, domani la circolare. Rinuncia e assenza alla convocazione, indicazioni anche per la MAD (Di martedì 3 agosto 2021) Supplenze anno scolastico 2021/22: previsto per domani un nuovo incontro tra Ministero e sindacati, per illustrare l'annuale circolare sul conferimento delle nomine. Si tratta di un adempimento per necessario per regolamentare l'attribuzione degli incarichi, dalle gaE, dalle GPS e dalle graduatorie di istituto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021)anno scolastico/22: previsto perun nuovo incontro tra Ministero e sindacati, per illustrare l'annualesul conferimento delle nomine. Si tratta di un adempimento per necessario per regolamentare l'attribuzione degli incarichi, dalle gaE, dalle GPS e dalle graduatorie di istituto. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Supplenze docenti 2021/22, domani la circolare. Rinuncia e assenza alla convocazione, indicazioni anche per la MAD - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Supplenze docenti, circolare ministeriale in arrivo. Nuovo incontro previsto per mercoledì 4 agosto - Orizzonte Scuola… - lorenzocasalin4 : Supplenze docenti, circolare ministeriale in arrivo. Nuovo incontro previsto per mercoledì 4 agosto - Orizzonte Scu… - clericivagantes : RT @infodocenti: Domande per ruoli e supplenze da GSP dal 5 al 16 agosto: tutte le novità! #docenti #ruolo #gps #sostegno #scuola #supplenz… - bizcommunityit : Supplenze docenti, circolare ministeriale in arrivo. Nuovo incontro previsto per mercoledì 4 agosto -