Suor Anna Monia Alfieri: dare voce a genitori preoccupati, ragazzi smarriti, a un Paese che ha bisogno di continuità tra parole e fatti (Di martedì 3 agosto 2021) Di Suor Anna Monia Alfieri - E’ ben chiaro a tutti che occorra far ripartire la scuola per tutti i nostri studenti. I genitori italiani, dalle Alpi a… Lampedusa, cominciano a rendersene conto, e con un certo allarme ormai. La curva della deprivazione culturale, senza un’azione frutto di consapevolezza comune, è destinata a crescere, costituendosi come anticamera della miseria morale e materiale, ancor più perché i nostri ragazzi saranno impegnati, negli anni futuri della loro maturità, a ripagare il debito contratto con l'Europa, necessario al nostro Paese per un radicale ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Di- E’ ben chiaro a tutti che occorra far ripartire la scuola per tutti i nostri studenti. Iitaliani, dalle Alpi a… Lampedusa, cominciano a rendersene conto, e con un certo allarme ormai. La curva della deprivazione culturale, senza un’azione frutto di consapevolezza comune, è destinata a crescere, costituendosi come anticamera della miseria morale e materiale, ancor più perché i nostrisaranno impegnati, negli anni futuri della loro maturità, a ripagare il debito contratto con l'Europa, necessario al nostroper un radicale ...

