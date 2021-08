Sulla giustizia Conte ammaina la bandiera che aveva piantato da premier

(Di martedì 3 agosto 2021) La riforma Cartabia è una sconfitta per i Cinque stelle. Non a caso, sulle nuove norme non si terrà una votazione fra gli iscritti. Che la riforma dellavada considerata una sconfitta per il Movimento 5 stelle lo certifica la tempestiva (e imbarazzata) decisione dei supremi vertici del grillismo: sulle nuove norme varate stamattina dalla Camera con il secondo voto di fiducia non si terrà nessuna consultazione degli iscritti. Il neoleader Giuseppequindi anche questa storica «» del Movimento, sostenendo con clamorosa ipocrisia politica che la riforma della«non ...

Attimi concitati in Aula alla Camera, durante la discussione sulla riforma della Giustizia. Rissa sfiorata tra Leu e Italia viva, dopo alcune parole grosse volate tra Giachetti e Fornaro. Determinante il voto del M5s che, dopo le divisioni, si è ricompattato votando la fiducia. Oggi a Montecitorio è atteso il voto finale per il passaggio del testo in seconda lettura al Senato