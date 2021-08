«Sul vaccino decidono i ragazzi, non i genitori»: il parere del Comitato Nazionale di Bioetica (Di martedì 3 agosto 2021) Sono gli adolescenti a dover decidere se vaccinarsi o meno contro Covid-19 e non i genitori. Questa è la conclusione del parere del Comitato Nazionale di Bioetica che esclude l’ipotesi di obbligo, chiedendo invece informazioni accurate per gli adulti e i ragazzi e il coinvolgimento della scuola. «Se la volontà fosse in contrasto con quella dei genitori – si legge nel documento intitolato “Vaccini COVID-19 e adolescenti” -, il Comitato ritiene che l’adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Sono gli adolescenti a dover decidere se vaccinarsi o meno contro Covid-19 e non i. Questa è la conclusione deldeldiche esclude l’ipotesi di obbligo, chiedendo invece informazioni accurate per gli adulti e ie il coinvolgimento della scuola. «Se la volontà fosse in contrasto con quella dei– si legge nel documento intitolato “Vaccini COVID-19 e adolescenti” -, ilritiene che l’adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba ...

