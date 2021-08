«Suicide Squad: Missione Suicida», tutto sul sequel al cinema (Di martedì 3 agosto 2021) Arriva Suicide Squad: Missione Suicida, il nuovo film di James Gunn. Nonostante il titolo rimandi inevitabilmente al film del 2016 (diretto invece da David Ayer), sarebbe un errore definire questo titolo una sorta di Suicide Squad 2. Più di un sequel, infatti, si tratta di un progetto reboot, ovviamente basato sui personaggi della DC, con cui Gunn (regista dei film I Guardiani della Galassia) scrive e dirige la pellicola, che comunque mantiene Zack Snyder tra i produttori esecutivi. James Gunn, tuttavia, ha coinvolto nel team un altro po' di nomi ben noti nei film ... Leggi su gqitalia (Di martedì 3 agosto 2021) Arriva, il nuovo film di James Gunn. Nonostante il titolo rimandi inevitabilmente al film del 2016 (diretto invece da David Ayer), sarebbe un errore definire questo titolo una sorta di2. Più di un, infatti, si tratta di un progetto reboot, ovviamente basato sui personaggi della DC, con cui Gunn (regista dei film I Guardiani della Galassia) scrive e dirige la pellicola, che comunque mantiene Zack Snyder tra i produttori esecutivi. James Gunn, tuttavia, ha coinvolto nel team un altro po' di nomi ben noti nei film ...

