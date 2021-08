Studente trovato morto nel Pisano | sotto esame 24 telecamere

Advertising

commenta Proseguono le indagini sulla morte di Francesco Pantaleo, louniversitario di 23 anni originario di Marsala (Trapani), il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato il 25 luglio alle porte di Pisa. I carabinieri stanno visionando 24 telecamere di ...in corso l'autopsia sulla salma di Francesco Pantaleo, louniversitario di 23 anni di Marsala (Trapani)carbonizzato il 25 luglio nelle campagne di San Giuliano Terme, in località San Martino Ulmiano. Ci vorranno alcuni giorni per i primi ...Proseguono le indagini sulla morte di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni originario di Marsala (Trapani), il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato il 25 luglio alle porte di P ...È in corso l'autopsia sulla salma di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni di Marsala (Trapani) trovato carbonizzato il 25 luglio nelle ...