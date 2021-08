Advertising

AnsaMarche : Strage discoteca: Marche, 8/12 Giornata divertimento sicuro. Consiglio regionale, ricordo morti Corinaldo e sensibi… - ansa_marche : Strage discoteca: Marche, 8/12 Giornata divertimento sicuro -

Ultime Notizie dalla rete : Strage discoteca

ANSA Nuova Europa

L'8 dicembre di ogni anno nelle Marche, anche per ricordare lanellaLanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) in cui nel 2018 morirono cinque adolescenti e una madre 39enne e 200 persone rimasero ferite, sarà celebrata la "Giornata regionale per il ...L'8 dicembre di ogni anno nelle Marche, anche per ricordare lanellaLanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) in cui nel 2018 morirono cinque adolescenti e una madre 39enne e 200 persone rimasero ferite, sarà celebrata la "Giornata regionale per il ...L'8 dicembre di ogni anno nelle Marche, anche per ricordare la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) in cui nel 2018 morirono cinque adolescenti e una madre 39enne e 200 person ...Si chiamava Pio Carmine Remollino e fu l’unico lucano morto nella strage alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980, esattamente 41 nanni fa. Carmine era nato a Bella, ma con la sua famig ...