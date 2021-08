Stop ai test gratuiti per i non vaccinati: la Germania sceglie la linea dura nella lotta al coronavirus (Di martedì 3 agosto 2021) Le persone non vaccinate non potranno più usufruire dei test rapidi contro il Covid-19 a partire dalla fine di settembre. A deciderlo è la Germania che in queste ore ha annunciato le nuove misure contro chi rifiuta le dosi anti-Covid. L’annuncio diventerà realtà dopo che tutti i tedeschi avranno avuto accesso alla seconda dose. Stop ai test gratuiti per i non vaccinati: la linea dura della Germania Nelle ultime ore, la Germania ha comunicato una scelta che potrebbe influire sull’andamento delle vaccinazioni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021) Le persone non vaccinate non potranno più usufruire deirapidi contro il Covid-19 a partire dalla fine di settembre. A deciderlo è lache in queste ore ha annunciato le nuove misure contro chi rifiuta le dosi anti-Covid. L’annuncio diventerà realtà dopo che tutti i tedeschi avranno avuto accesso alla seconda dose.aiper i non: ladellaNelle ultime ore, laha comunicato una scelta che potrebbe influire sull’andamento delle vaccinazioni ...

