Stellantis annuncia risultati record nel semestre | avanti l’elettrificazione

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –chiude i primocon: ricavi netti pro forma di 75,3 miliardi, in crescita del 46%, ed un risultato operativo rettificato pro form di 8,6 miliardi, con un margine dell’11,4%; margineper il Nord America al 16,1%. Forte avvio del piano di sinergie post fusione, con circa 1,3 miliardi di benefici di cassa nel primo2021. Flusso di cassa disponibile industriale pro forma negativo per 1,2 miliardi, che riflette gli impatti negativi sul capitale circolante dovuti a ordini di semiconduttori non evasi, compensando le sinergie nette ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis annuncia

"Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti diper la loro straordinaria attenzione all'eccellenza operativa e alla messa in campo delle sinergie, azioni che hanno portato la ...il gruppo nato dalla fusione di PSA Peugeot Citroën con Fiat Chrysler Automobilesun nuovo progetto interessante. Il gruppo automobilistico ha uno stabilimento situato a Cormelles -...(Teleborsa) - Stellantis chiude i primo semestre con risultati record: ricavi netti pro forma di 75,3 miliardi, in crescita del 46%, ed un risultato operativo rettificato pro form di 8,6 ...Nel Nord America redditività record. Maserati torna in attivo. Titolo Stellantis in netto rialzo in borsa con un progresso del 3,3% a 16,9 euro ...