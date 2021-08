Stefano Sirena di Temptation risponde alle critiche | “Si sta esagerando”

(Di martedì 3 agosto 2021)NON PIACE AL PUBBLICO Uno degli ex protagonisti della decima edizione diIsland,ricevute in queste ore. Ecco cos’è successo. LEGGI ANCHE DaIsland 9 al GF Vip 6: Tommaso Eletti varcherà la porta rossa? IL PERCORSO DIISLANDè arrivato sull’isola dicome il fidanzato di Manuela Carriero. I due avevano già molti problemi; lui infatti ...

Advertising

IsaeChia : #TemptationIsland 9, Stefano Sirena lancia un’altra frecciatina a Manuela Carriero: “Anziché fare la vittima…” - infoitcultura : Karina Cascella parla di Zorzi e Oppini, Manuela Carriero e Stefano Sirena - GiuseppeporroIt : Temptation Island, lo sfogo di Manuela Carriero contro l’ex Stefano Sirena #TempationIsland - IsaeChia : #TemptationIsland, una ex coppia del programma punzecchia Stefano Sirena: “È stato davvero viscido!” I due dicono… - zazoomblog : Temptation Island 2021 Stefano Sirena contro Manuela Carriero guerra social: «Fingi di vivere la favola ma rivanghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Sirena

Dall'altra parte, l'ormai ex fidanzatosembra aver ritrovato la serenità insieme alla tentatrice Federica Cleo . Intanto, Manuela e Luciano appaiono sempre molto felici e complici sui ...Disegni, lo scatenato autore di storie Rock - noir ambientate nei ruggenti anni '80, ...anche un abbonamento al costo di 38 euro acquistabile presso la biglietteria del Palazzooppure ...Uno degli ex protagonisti di Temptation Island, Stefano Sirena, risponde alle critiche ricevute in queste ore. Ecco cos'è successo ...Temptation Island 9, Stefano Sirena lancia un'altra frecciatina a Manuela Carriero: “Anziché fare la vittima…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.