Spray dissuasore anti - orsi ad uso della Forestale | la Provincia ci pensa e chiede il supporto del Governo

Advertising

AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DIALOGO CINGOLANI – FUGATTI: « SPRAY DISSUASORE DEI PLANTIGRADI, DAL MINISTRO LA VERIFI… -

Ultime Notizie dalla rete : Spray dissuasore

Sul fronte della misure di prevenzione degli orsi problematici è stato poi proposto dalla Provincia il possibile uso didei plantigradi da dare in dotazione al Corpo forestale ...Sul fronte della misure di prevenzione degli orsi problematici è stato poi proposto dalla Provincia il possibile uso didei plantigradi da dare in dotazione al Corpo forestale ...TRENTO. Spray dissuasore dei plantigradi da dare in dotazione al Corpo forestale trentino. E' questa la richiesta avanzata dalla Provincia di Trento durante un incontro tra il presidente Maurizio Fuga ...Il ministro Cingolani vuol prima verificare la possibilità che ci possa essere il via libera all’uso dello strumento La richiesta a Lamorgese di Fugatti: “Sicurezza per trentini e turisti” ...