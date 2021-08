Sportitalia: Romero, l’Atalanta ha accettato l’offerta del Tottenham (Di martedì 3 agosto 2021) Cristian Romero viaggia verso il Tottenham. Secondo quanto ricostruito da Gianluigi Longari per Sportitalia, l’Atalanta ha accettato la proposta degli Spurs, operazione con i bonus da circa 55 milioni. Adesso mancano soltanto alcuni cavilli burocratici, proprio per questo motivo la definizione totale potrebbe slittare alle prossime ore e forse a domani. Romero al Tottenham è una trattativa completamente svelata da Sportitalia, adesso siamo in dirittura. l’Atalanta sta ragionando sul sostituto con Demiral che ha buonissime chance di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Cristianviaggia verso il. Secondo quanto ricostruito da Gianluigi Longari perhala proposta degli Spurs, operazione con i bonus da circa 55 milioni. Adesso mancano soltanto alcuni cavilli burocratici, proprio per questo motivo la definizione totale potrebbe slittare alle prossime ore e forse a domani.alè una trattativa completamente svelata da, adesso siamo in dirittura.sta ragionando sul sostituto con Demiral che ha buonissime chance di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Romero Atalanta: è tornato Romero, con il Tottenham è braccio di ferro La società orobica ha infatti pubblicato sui suoi canali social le immagini proprio di Romero e del ... L'Atalanta, secondo 'Sportitalia', si è recentemente vista giungere in società un'offerta da 50 ...

Calciomercato Atalanta: prima proposta del Barcellona per Romero Calciomercato Atalanta: il Barcellona piomba su Cristian Romero. Presentata la prima offerta al club bergamasco Non c'è solo il Tottenham di Fabio Paratici su Cristiano Romero. Secondo Sportitalia, l'ex Juventus sarebbe un obiettivo più che concreto del Barcellona che in giornata avrebbe presentato la prima proposta ufficiale all'Atalanta. Il destino dell'argentino, ...

Sportitalia - Romero-Atalanta: è fatta. Mancano solo le firme Tutto Juve Sportitalia - Romero-Atalanta: è fatta. Mancano solo le firme L'Atalanta - riferiscono i colleghi di Sportitalia - ha accettato l'offerta del Tottenham per Cristian Romero: 50 milioni più 5 di bonus finiranno nelle casse della ...

Calciomercato Juventus, svolta Demiral. LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente Calciomercato Juventus, svolta Demiral. Risponde a questo secondo criterio Merih Demiral, per il quale l’Atalanta avrebbe ra ...

