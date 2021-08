Spider-Man | No Way Home – nuovi indizi sull’atteso film Marvel

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 agosto 2021) Dopo Black Widow, i fans dellanon vedono l’ora di godersi-Man: No Way, nel frattempo sembrano essercisu cosa potrebbe accadere nella nuova pellicola. In questi mesi si sono si sono sparse le voci su un possibile coinvolgimento di tutti i Peter Parker del multiverso. Altri dicono che ci potrebbe essere la possibilità di vedere riuniti tutti gli antagonisti di-Man. Ma il nuovoo potrebbe arrivare dalle nuove action figure di-Man: No Way ...