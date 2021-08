Sparta Praga-Monaco, insulti razzisti a Tchouameni (Di martedì 3 agosto 2021) Un caso di razzismo ha macchiato la serata di Champions League. Nell’andata del terzo turno preliminare in casa dello Sparta Praga nel match contro il Monaco, si sono registrati buu e insulti razzisti all’indirizzo di Aurelien Tchouameni, autore della rete del vantaggio degli ospiti. I giocatori del Monaco hanno reagito chiedendo all’arbitro di prendere nota del comportamento razzista della tifoseria di casa, mentre, secondo L’Equipe, Wissam Ben Yedder voleva che la squadra lasciasse il campo. Dopo qualche minuto di discussioni, si è ripreso a giocare. Ma ora si attendono ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Un caso di razzismo ha macchiato la serata di Champions League. Nell’andata del terzo turno preliminare in casa dellonel match contro il, si sono registrati buu eall’indirizzo di Aurelien, autore della rete del vantaggio degli ospiti. I giocatori delhanno reagito chiedendo all’arbitro di prendere nota del comportamento razzista della tifoseria di casa, mentre, secondo L’Equipe, Wissam Ben Yedder voleva che la squadra lasciasse il campo. Dopo qualche minuto di discussioni, si è ripreso a giocare. Ma ora si attendono ...

Advertising

sportface2016 : Episodio di razzismo in Champions League - OA_Sport : Calcio, #SpartaPraga-#Monaco dei play-off di Champions League sospesa qualche minuto per un episodio di razzismo… - Swaffle_7 : @eheeheeehehehe Giglio dopo essere stato eliminato agli ottavi dallo Sparta Praga - JavierN19757084 : @Humberto_Gro @tntsportsmex @ChampionsLeague Onefootball esta dando Sparta Praga vs Monaco ahora - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Torino su #Brekalo e #Amrabat, ma sono piste molto complicate - #EintrachtFrankfurt su… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparta Praga RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: al via i primi incontri (andata) ... SI COMINCIA Si accende questo martedì tutto riservato ai risultati della Champions league e ad aprire il quadro del terzo turno di qualificazione è anche il big match tra Sparta Praga e Monaco, da ...

Spezia, cercasi un centrocampista: l'ultima idea arriva dalla Repubblica Ceca Spezia, cercasi un centrocampista: l'ultima idea arriva dalla Repubblica Ceca. Nel mirino un mediano dello Sparta Praga Lo Spezia è alla ricerca di un centrocampista in grado di rinforzare la mediana della formazione allenata da Thiago Motta. L'ultimo nome finito sul taccuino dei dirigenti bianconeri ...

Spezia, per il centrocampo si segue Sacek dello Sparta Praga TUTTO mercato WEB Sparta Praga-Monaco, insulti razzisti a Tchouameni Sparta Praga-Monaco, insulti razzisti a Tchouameni: la squadra minaccia di lasciare il campo, si aspettano sanzioni dalla Uefa ...

Calcio, Sparta Praga-Monaco dei play-off di Champions League sospesa qualche minuto per un episodio di razzismo Ancora una volta il razzismo si fa largo nel mondo dello sport. Questa volta tocca al calcio, ed esattamente alla partita dei play-off di Champions League 2021-2022 tra Sparta Praga e Monaco. Al mome ...

... SI COMINCIA Si accende questo martedì tutto riservato ai risultati della Champions league e ad aprire il quadro del terzo turno di qualificazione è anche il big match trae Monaco, da ...Spezia, cercasi un centrocampista: l'ultima idea arriva dalla Repubblica Ceca. Nel mirino un mediano delloLo Spezia è alla ricerca di un centrocampista in grado di rinforzare la mediana della formazione allenata da Thiago Motta. L'ultimo nome finito sul taccuino dei dirigenti bianconeri ...Sparta Praga-Monaco, insulti razzisti a Tchouameni: la squadra minaccia di lasciare il campo, si aspettano sanzioni dalla Uefa ...Ancora una volta il razzismo si fa largo nel mondo dello sport. Questa volta tocca al calcio, ed esattamente alla partita dei play-off di Champions League 2021-2022 tra Sparta Praga e Monaco. Al mome ...