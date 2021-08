Sospesa dal lavoro per aver rifiutato il vaccino | ma il giudice boccia il suo ricorso

(Di martedì 3 agosto 2021) Una donna che prestava servizio come operatrice sanitaria in una struttura per anziani ha fatto causa all’azienda dopo essere stato. Rifiutava di sottoporsi alLavorava come operatrice sociosanitaria ed era statadal, con stipendio congelato, a seguito del suo rifiuto di sottoporsi alCovid. È accaduto a Terni dove una L'articolo proviene da Consumatore.com.

