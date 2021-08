Sollevamento pesi, Olimpiadi Tokyo: l’uzbeko Akbar Djuraev si aggiudica la gara dei -109 kg (Di martedì 3 agosto 2021) Fa festa l’Uzbekistan nella penultima gara del programma olimpico di Sollevamento pesi, con Akbar Djuraev che si è aggiudicato la medaglia d’oro nei -109 kg, iniziando con uno strappo da 193 kg, ottenuti dopo un primo errore a quota 189 kg. Meglio di lui l’armeno Simon Martirosyan, che si è spinto fino ai 195 kg, fallendo un tentativo a 198 kg, mentre il bulgaro Hristo Hristov si è piazzato temporaneamente terzo con 189 kg. Più dietro il russo Timor Naniev (188 kg), l’iraniano Ali Hasemi (184 kg) ed il lettone Arturs Plesnieks (180 kg). Nello slancio Hasemi non ha fatto registrare misure ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Fa festa l’Uzbekistan nella penultimadel programma olimpico di, conche si èto la medaglia d’oro nei -109 kg, iniziando con uno strappo da 193 kg, ottenuti dopo un primo errore a quota 189 kg. Meglio di lui l’armeno Simon Martirosyan, che si è spinto fino ai 195 kg, fallendo un tentativo a 198 kg, mentre il bulgaro Hristo Hristov si è piazzato temporaneamente terzo con 189 kg. Più dietro il russo Timor Naniev (188 kg), l’iraniano Ali Hasemi (184 kg) ed il lettone Arturs Plesnieks (180 kg). Nello slancio Hasemi non ha fatto registrare misure ...

