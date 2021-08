Sollevamento pesi, Olimpadi Tokyo: Laurel Hubbard annuncia il ritiro dalle competizioni (Di martedì 3 agosto 2021) A poco più di ventiquattro ore dalla conclusione della sua gara a Tokyo 2020, Laurel Hubbard, la pesista passata alla storia per essere stata la prima concorrente transgender dei Giochi Olimpici, ha annunciato il ritiro dalle competizioni professionistiche di Sollevamento pesi. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata in occasione di un’intervista video rilasciata alla BBC nel pomeriggio di martedì 3 agosto. “Ho raggiunto ormai una certa età; anzi, a essere onesti l’ho raggiunta qualche tempo fa – ha ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) A poco più di ventiquattro ore dalla conclusione della sua gara a2020,, lasta passata alla storia per essere stata la prima concorrente transgender dei Giochi Olimpici, hato ilprofessionistiche di. Adrlo è stata la diretta interessata in occasione di un’intervista video rilasciata alla BBC nel pomeriggio di martedì 3 agosto. “Ho raggiunto ormai una certa età; anzi, a essere onesti l’ho raggiunta qualche tempo fa – ha ...

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO BORDIGNON ???????? Giornata perfetta dell'azzurra che si mette l'argento al collo a 34 anni e diventa la… - vladiluxuria : Domani gareggerà per #Tokyo2020 ai #GiochiOlimpici la trans #laurelhubbard per le femminili di sollevamento pesi co… - Eurosport_IT : NINOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ????????? Pizzolato è bronzo nel sollevamento pesi, categoria 81kg, con un totale di 365kg m… - lamezzastagione : Considerazioni. Come mai atleti italiani di qualsiasi disciplina, dal tiro al piattello alla vela passando dal taek… - CinesinBambu : RT @CinesinBambu: I grandi ed indimenticati atleti del passato: il sollevamento pesi. #TOKYO2020 #Olympics #OlimpiadiTipo #Olympics2021 #O… -