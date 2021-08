Sociale, Zingaretti: “Progetto ‘Alleanza per Roma’ ha funzionato, non fermiamoci” (Di martedì 3 agosto 2021) “Questo Progetto ha funzionato e le cose che funzionano non bisogna interromperle”. Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione dell’attività realizzata dal Fondo Gesù Divino Lavoratore. mpe/pc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) “Questohae le cose che funzionano non bisogna interromperle”. Lo ha detto il governatore del Lazio, Nicola, in occasione della presentazione dell’attività realizzata dal Fondo Gesù Divino Lavoratore. mpe/pc/gtr su Il Corriere della Città.

