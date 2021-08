Sirigu | “Vi spiego perché ho scelto il Genoa Ho voglia di ripartire e dimostrare il mio valore”

(Di martedì 3 agosto 2021) Salvatoreè stato presentato ufficialmente come nuovo portiere del. L’estremo difensore si è detto soddisfatto di intraprendere questa nuova avventura, ecco le sue dichiarazioni: “In questo punto della mia carriera vivo molto di sensazioni, stimoli e motivazioni e quello che mi ha dato la spinta a scegliere questa avventura è il fatto che mi sono sentito voluto, benvoluto e ricercato. Non è stata una scelta di comodo per loro né per me e mi ha dato l’entusiasmo a fare questa scelta. Ho avuto la fortuna di vestire altre maglie importanti e continuare questa scia di squadre importanti dà un tocco in più alla mia carriera. Ho ...

