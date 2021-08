Sirigu | “A Torino ho lasciato il cuore Ora sono concentrato sul Genoa | voglio lavorare tanto e bene”

(Di martedì 3 agosto 2021) Salvatore, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo portiere del, si è soffermato anche sulla sua esperienza passata al. “Ogni storia credo sia una storia a sé. Ogni squadra è un’avventura diversa. E’ innegabile che per meè una squadra importante dove hoil. Non lo rinnego ed è stato un onore indossare questa maglia. Un domani, finita la mia carriera, mi volterò indietro e, guardando dove ho giocato, non potrò che esserne soddisfatto”. Poi sul ruolo che avrà nelcome leader di spogliatoio. “Cercherò di ...

aveva rescisso da poco il contratto che lo legava ancora al, dove era arrivato dopo l'esperienza all'estero con il Paris Saint Germain prima e in Spagna con Siviglia e Osasuna poi, ma ...ha difeso i pali, tra le altre, di Paris Saint - Germain ,e Palermo " . Il portiere si è appena svincolato dal: in carriera ha vinto quattro volte la Ligue 1, altrettante ...