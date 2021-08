Simy | futuro lontano dall’Italia | in Spagna ci pensano

(Di martedì 3 agosto 2021)per l’attaccante del Crotone: inci pensa il Maiorca Ildi Nwankwopotrebbe essere. Per l’attaccante di proprietà del Crotone si è inserito prepotentemente il Maiorca, club neopromosso nella massima serie spagnola. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il club spagnolo, che nei giorni scorsi aveva presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro al Crotone, sarebbe pronto a tornare alla carica per provare ad assicurarsi il centravanti nigeriano che piace molto ...

Advertising

Fiorentinanews : Dalla Spagna arriva un'offerta per Simy, ma lui vuole rimanere in Italia: ecco quando sarà presa la decisione sul s… -

Ultime Notizie dalla rete : Simy futuro

Calcio News 24

Calciomercato - Sono giorni importanti per ildi. Dopo l'offerta di inizio estate da una squadra di Championship e l'interesse di Lazio e Salernitana, il Maiorca ha messo sul tavolo del Crotone 3,5 milioni di euro. La Salernitana non ...... mentre più freddo appare l'interesse per Nwankodel Crotone. Ciò che è certo è che, aldilà di ... Soltanto l'esito delle indagini che lo stando coinvolgendo potranno stabilire il suoIl futuro di Nwankwo Simy potrebbe essere in Spagna, a Maiorca. Già nei giorni scorsi il club neopromosso in Liga aveva presentato un'offerta importante - 3,5 milioni di euro - a ...Il futuro di Nwankwo Simy dopo i 20 gol segnati nella scorsa stagione potrebbe essere lontano dalla Serie A e quindi dal fantacalcio. Su di lui c’è infatti il forte interesse del Maiorca. Come riferit ...