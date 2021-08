Simone Biles torna a gareggiare e conquista il bronzo nella trave alle Olimpiadi di Tokyo

(Di martedì 3 agosto 2021) La statunitensela medaglia didopo essersi ritirata dalla gara a squadre e daltre gare individuali a2020 per i “twisties” ovvero gli attimi di blackout mentali che rendono pericolosi i suoi esercizi in aria. La campionessa americana ha chiuso il suo esercizio con 14.000 punti, terza dietro due cinesi Chenchen Guan oro con 14.633 punti e Xijing Tang argento con 14.233. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La ginnasta statunitense Simone Biles ha lasciato il suo hotel a Tokyo per raggiungere le compagne di squadra in allenamento, in vista della finale alla trave alla quale parteciperà per queste ...L'americana aveva rinunciato a tutte le gare precedenti: esercizio senza errori, il punteggio di 14.000 le vale il podio ...