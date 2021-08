Simone Biles | chi è | età | carriera | ritiro | Instagram | infanzia | finale trave alle Olimpiadi di Tokyo oggi 3 agosto

(Di martedì 3 agosto 2021), la ginnastica americana, dopo ile l’attenzione puntata sulla salute degli atleti, è pronta a scendere di nuovo in campo per laalla. La gara aè in programma, martedì 310.50. Ma chi è la statunitense che tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni? Conosciamola meglio!: chi è, età,...

Leggi anche › Tokyo 2020, il discorso disulla salute mentale: una lezione importante per tutti › Tokyo 2020, la grande impresa di Vanessa Ferrari: è in finale X Vanessa ...09.38 Va ricordato cheè la Campionessa del Mondo in questa specialità e alle Olimpiadi di Rio 2016 conquistò la medaglia di bronzo. Oggi sarà davvero competitiva per puntare al podio? ...La cinese Chenchen Guan si presenta con un roboante 14.933 del turno eliminatorio ed è la candidata al successo, ammesso che non cada. Puntano al podio l’altra cinese Xijing Tang, la rumena Larisa Ior ...Dopo due “legni” la ginnasta di Orzinuovi ci regala un 2° posto senza rimpianti. «È tutto esattamente come l’avevo sognato». Il sogno continua? A Parigi avrà quasi 34 anni: «Ora vado in vacanza... » ...