Si lamenta per la cena di pesce: preso a pugni dallo chef (Di martedì 3 agosto 2021) preso a pugni in faccia dallo chef del ristorante per essersi lamentato della qualità del pesce mangiato a cena. E' successo ad M. S., imprenditore di Ponzano Veneto che, sabato 31 luglio, si trovava ...

Si lamenta per la cena di pesce: preso a pugni dallo chef Preso a pugni in faccia dallo chef del ristorante per essersi lamentato della qualità del pesce mangiato a cena. È successo ad M. S., imprenditore di Ponzano Veneto (Treviso) che, sabato 31 luglio, si trovava con la moglie in un noto locale di Caorle.

