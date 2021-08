Si ferma ai quarti il sogno olimpico nel basket | Francia batte Italia 84-75

(Di martedì 3 agosto 2021) Ben più dell’onore dell’armi è ciò che resta all’, al termine deidi finale che hanno visto il successo della, nettamente favorita. I Bleus si sono imposti sull’84-75, con le nove lunghezze di scarto che si sono concretizzate soltanto nei possessi conclusivi della gara, quando i viaggi in lunetta e gli spazi in contropiede hanno favorito l’allungo che ha condannato la squadra di Meo Sacchetti, protagonista comunque di un incredibile torneo. L’sembrava aver perso contatto con la partita quando nella seconda metà del terzo quarto è andata sotto sul -14. Eppure l’apnea non ha spaventato la ...

L'ultimo ko ai Giochi 17 anni fa Aggiorna la diretta Italia - Francia, la diretta deidi ... 32 - 35l'emorraggia azzurra Danilo Gallinari, con due punti dalla media. 30 - 33 Continua il ...Ci sono anche due tiri liberi di Fontecchio ma la Francia non si, anche perché gli azzurri ... con la nostra nazionale che vuole superare pure idi finale del basket maschile . Italia in ...Per venti minuti alla pari con la Francia, l'unica squadra ad aver, per ora, fermato la corsa di Team Usa. Poi la stanchezza e il mix di talento e fisicità dell'opulenta ...L’Italbasket è stata eliminata dalla Francia ai quarti di finale del torneo olimpico. La squadra di Meo Sacchetti è stata in partita per tutti i 40' ed ha ceduto con il punteggio di 84-75 con i seguen ...